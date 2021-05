Nuovo decreto, il coprifuoco resta (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo decreto per le riaperture di metà maggio, il coprifuoco resta. Dovrebbe slittare alle 23.00. Per la cancellazione della misura si deve attendere ancora. Il coprifuoco resta almeno fino a fine maggio. La misura sarà rivista e indebolita, ma il divieto di circolazione non sarà cancellato, almeno per il momento. Il premier Mario Draghi si sarebbe detto contrario alla cancellazione della misura optando per quella progressività della quale ha parlato sin dal momento in cui ha presentato il decreto Riaperture. Le misure restrittive quindi devono essere allentate in maniera progressiva per evitare di dover richiudere. La battaglia nel Cdm sul decreto Riaperture Il caso coprifuoco è scoppiato in occasione del Consiglio dei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021)per le riaperture di metà maggio, il. Dovrebbe slittare alle 23.00. Per la cancellazione della misura si deve attendere ancora. Ilalmeno fino a fine maggio. La misura sarà rivista e indebolita, ma il divieto di circolazione non sarà cancellato, almeno per il momento. Il premier Mario Draghi si sarebbe detto contrario alla cancellazione della misura optando per quella progressività della quale ha parlato sin dal momento in cui ha presentato ilRiaperture. Le misure restrittive quindi devono essere allentate in maniera progressiva per evitare di dover richiudere. La battaglia nel Cdm sulRiaperture Il casoè scoppiato in occasione del Consiglio dei ...

