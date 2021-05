Nuovo Decreto Covid, cosa cambia da lunedì 17 maggio per riaperture, coprifuoco, ristoranti e palestre (Di martedì 11 maggio 2021) Da poco più di due settimane l’Italia è quasi tutta ‘tinta di giallo’ e molte attività – da tempo alle prese con aperture e chiusure a intermittenza – hanno potuto rialzare la saracinesca. Sì, perché dal 26 aprile scorso è stata reintrodotta la zona gialla – bandita nei mesi scorsi per frenare l’avanzamento del virus – e con questa bar e ristoranti hanno riaperto (ma solo con tavoli all’esterno), così come cinema, teatri e musei. E mentre il Paese lentamente ha ingranato la marcia verso una normalità, il Governo ha già messo a punto una road map, una sorta di calendarizzazione per le prossime eventuali aperture. Ma cosa cambierà da metà maggio? Nuovo Decreto Covid, cosa cambia dal 17 maggio per riaperture, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) Da poco più di due settimane l’Italia è quasi tutta ‘tinta di giallo’ e molte attività – da tempo alle prese con aperture e chiusure a intermittenza – hanno potuto rialzare la saracinesca. Sì, perché dal 26 aprile scorso è stata reintrodotta la zona gialla – bandita nei mesi scorsi per frenare l’avanzamento del virus – e con questa bar ehanno riaperto (ma solo con tavoli all’esterno), così come cinema, teatri e musei. E mentre il Paese lentamente ha ingranato la marcia verso una normalità, il Governo ha già messo a punto una road map, una sorta di calendarizzazione per le prossime eventuali aperture. Macambierà da metàdal 17per, ...

matteosalvinimi : Mentre a sinistra pensano a Ius Soli, le nostre priorità sono riaperture, stop agli sbarchi (2.146 in 24 ore!) usan… - VittorioSgarbi : Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter: 'Ho portato al Presidente Draghi le nostre idee su un Decreto per la… - EnricoLetta : Ho portato al Presidente #Draghi, dopo la positiva approvazione del PNRR, le nostre idee su un Decreto per la creaz… - CorriereCitta : Nuovo Decreto Covid, cosa cambia da lunedì 17 maggio per riaperture, coprifuoco, ristoranti e palestre - GiovanniRoi : Il nuovo decreto di Draghi e il coprifuoco alle 23. Ma questo dimostra a Draghi di avere rispetto su tutto. -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Decreto Decreto Sostegni bis, le misure e i nodi sul tavolo del governo In particolare a far salire la tensione sul decreto Sostegni bis nella maggioranza è la questione ... Sul fronte lavoro invece si andrebbe verso un nuovo rinvio per il versamento dei contributi per i ...

Decreto Sostegni bis: cos'è, cosa prevede e quando approvazione Le misure per lavoratori e famiglie in difficoltà del decreto Sostegni bis Il decreto Sostegni bis conterrà anche misure per i lavoratori e le famiglie in difficoltà, con un nuovo bonus stagionali, ...

Nuovo decreto: coprifuoco, ristoranti, palestre e centri commerciali. Cosa può cambiare IL GIORNO Ipotesi di slittamento a settembre per il Palio e il “Gioco del Ponte” Tramontana e Mezzogiorno che devono solo attendere nuovi protocolli per gli allenamenti ... la riaperture della palestre che l’ultimo decreto del governo Draghi ha previsto il primo giugno.

Bonus Inps, 2400 euro ai lavoratori stagionali: ecco i requisiti INDENNITA’ COVID – Bonus Inps di 2400 euro per i lavoratori stagionali. Tra le categorie più vessate dalla pandemia, senza dubbio, c’è quella dei lavoratori stagionali. Hanno visto ridursi drasticamen ...

