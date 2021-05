Nuova piazza Matteotti? La Lega: “Prima un parcheggio sotterraneo in centro” (Di martedì 11 maggio 2021) Da pochi giorni è stato presentato il progetto preliminare per il terzo lotto del centro piacentiniano a Bergamo, tra piazza Matteotti e Palazzo Uffici. Parte di una lunga promenade che partirà da via XX Settembre, completamente pedonalizzata. Addio, quindi, alle auto a cui sarà vietato il passaggio (ad eccezione dei residenti, delle attività di carico e scarico per i commercianti e dei clienti del parcheggio in via Borfuro) e, anche, la sosta. Saranno, infatti, eliminati i parcheggi delle auto nella piazza antistante a Palazzo Frizzoni, mentre quelli dei motocicli saranno spostati davanti a Palazzo Uffici. Una proposta non apprezzata dalla minoranza in consiglio comunale, partendo dal parlamentare e consigliere della Lega Alberto Ribolla che, subito dopo la presentazione del progetto, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 11 maggio 2021) Da pochi giorni è stato presentato il progetto preliminare per il terzo lotto delpiacentiniano a Bergamo, trae Palazzo Uffici. Parte di una lunga promenade che partirà da via XX Settembre, completamente pedonalizzata. Addio, quindi, alle auto a cui sarà vietato il passaggio (ad eccezione dei residenti, delle attività di carico e scarico per i commercianti e dei clienti delin via Borfuro) e, anche, la sosta. Saranno, infatti, eliminati i parcheggi delle auto nellaantistante a Palazzo Frizzoni, mentre quelli dei motocicli saranno spostati davanti a Palazzo Uffici. Una proposta non apprezzata dalla minoranza in consiglio comunale, partendo dal parlamentare e consigliere dellaAlberto Ribolla che, subito dopo la presentazione del progetto, ...

