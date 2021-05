Nuova maglia del Milan, ecco le prime foto (Di martedì 11 maggio 2021) Le prime foto della Nuova maglia del Milan sono state rilasciate: strisce rossonere di larghezza irregolare con effetto simmetrico, colletto a V, nel rispetto della tradizione ma con un importante tocco di modernità. Sarà così il cosiddetto Home kit per la stagione 2021-22, il cosiddetto Home kit, presentato ufficialmente da Puma e portato al debutto già nel prossimo fine settimana. Per la prima volta, però, saranno le donne a scendere in campo in anteprima con la Nuova maglia, che utilizzeranno nella trasferta contro il Sassuolo di sabato 15 maggio. Il giorno dopo, invece, toccherà agli uomini, impegnati a San Siro contro il Cagliari. Proprio San Siro è stato il teatro dei primi scatti con le nuove maglie: da Zlatan Ibrahimovic a Valentina Giacinti, da Alessio ... Leggi su gqitalia (Di martedì 11 maggio 2021) Ledelladelsono state rilasciate: strisce rossonere di larghezza irregolare con effetto simmetrico, colletto a V, nel rispetto della tradizione ma con un importante tocco di modernità. Sarà così il cosiddetto Home kit per la stagione 2021-22, il cosiddetto Home kit, presentato ufficialmente da Puma e portato al debutto già nel prossimo fine settimana. Per la prima volta, però, saranno le donne a scendere in campo in anteprima con la, che utilizzeranno nella trasferta contro il Sassuolo di sabato 15 maggio. Il giorno dopo, invece, toccherà agli uomini, impegnati a San Siro contro il Cagliari. Proprio San Siro è stato il teatro dei primi scatti con le nuove maglie: da Zlatan Ibrahimovic a Valentina Giacinti, da Alessio ...

