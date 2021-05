Nuova KONA Electric entra a far parte di Hyundai Renting (Di martedì 11 maggio 2021) Il SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020 è ora disponibile anche con la formula Hyundai di noleggio a lungo termine dedicata a privati, partite IVA e piccole medie-imprese. La Nuova KONA Electric è proposta a partire da 267 euro al mese IVA inclusa garantendo un’esperienza di noleggio a lungo termine flessibile e a prova di imprevisti. Hyundai Renting include, infatti, tutti i servizi che ruotano intorno alla gestione del veicolo, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24, un servizio di customer care dedicato e assicurazione completa di RCA, Furto e Incendio, Riparazione dei danni, Infortuni sul conducente e Tutela Legale. Si tratta di una soluzione di mobilità ideale per tutti coloro che si affacciano al mondo delle auto elettriche, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Il SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020 è ora disponibile anche con la formuladi noleggio a lungo termine dedicata a privati, partite IVA e piccole medie-imprese. Laè proposta a partire da 267 euro al mese IVA inclusa garantendo un’esperienza di noleggio a lungo termine flessibile e a prova di imprevisti.include, infatti, tutti i servizi che ruotano intorno alla gestione del veicolo, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza stradale 24 ore su 24, un servizio di customer care dedicato e assicurazione completa di RCA, Furto e Incendio, Riparazione dei danni, Infortuni sul conducente e Tutela Legale. Si tratta di una soluzione di mobilità ideale per tutti coloro che si affacciano al mondo delle auto elettriche, ...

Advertising

solomotori : Hyundai Kona Electric, nuova versione anche a noleggio - BarbaraPremoli : Nuova KONA Electric entra in Hyundai Renting - MotoriNoLimits : Nuova KONA Electric entra in Hyundai Renting - gianbasilio : RT @vaielettrico: I VIDEO-TEST di PAOLO MARIANO / 3 giorni con la nuova #Hyundai Kona EV: che cosa ci è piaciuto e che cosa no di un #SUV c… - Paoblog : RT @vaielettrico: I VIDEO-TEST di PAOLO MARIANO / 3 giorni con la nuova #Hyundai Kona EV: che cosa ci è piaciuto e che cosa no di un #SUV c… -