Nuoto sincronizzato | Europei Budapest 2021 | Gallo e Murru in finale nel duo libero

(Di martedì 11 maggio 2021) Si è aperta nel migliore dei modi la seconda giornata delaglidi. Veronicae Martahanno infatti raggiunto lanel duo. Prestazione molto positiva da parte delle azzurre, protagoniste di un’ottima routine caratterizzata da un buon affiatamento. Non è mancato neppure il sincronismo tanto che sono riuscite ad ottenere un punteggio di 85.60 che è valso loro il sesto posto. RIVIVI IL LIVE DEI PRELIMINARI I RISULTATI GARA PER GARA Al comando la Russia, dominante con Kolesnichenko/Romashina. Il loro 97.40 non è stato battuto da nessuna coppia. Non ci sono riuscite neppure le ucraine Fiedina/Savchuk, le quali non sono andate oltre il 94.03. Terzo posto per le gemelle ...