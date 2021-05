Nuoto | Europei Budapest 2021 | i risultati gara per gara

Advertising

repubblica : Nuoto, Europei: i tuffi e il sincro regalano due medaglie all'Italia all'esordio - SkySport : Europei nuoto: Italia argento nei tuffi del Team Event - Eurosport_IT : Arriva la prima medaglia italiana degli Europei di nuoto nella Duna Arena di Budapest ???????? #Budapest2021 | #Nuoto - OA_Sport : #NUOTOARTISTICO Sesto il duo Murru/Gallo nei preliminari della routine 'free'. La Russia a dominare a Budapest - sportface2016 : Nuoto sincronizzato, Europei #Budapest2021: #Gallo e #Murru in finale nel duo libero -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

DIRETTA2021 BUDAPEST: MURRU E GALLO FANNO BENE NEI TUFFI Marta Murru e Valentina Gallo stanno affrontando, aglidi2021 , i preliminari del tuffo libero: per loro al momento un ...Di seguito il programma, gli orari e gli italiani in gara nella seconda giornata degliSINCRONIZZATO: SEGUI IL LIVE DELLA SECONDA GIORNATA TUFFI: SEGUI IL LIVE DELLA FINALE SINCRO ...Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: Gallo e Murru volano in finale nel duo libero. Sesto posto per le azzurre.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: L'appuntamento è per le 16 con la finale del singolo femminile, Marta Murru sarà la terza a scendere in vasca. Grazie per averci seguito, a più tardi, ...