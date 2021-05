Nuoto artistico | Europei 2021 | Veronica Gallo e Marta Murru seste nel preliminari del duo libero

(Di martedì 11 maggio 2021) Seconda giornata di gare alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede deglidi. Nella danza in vasca è andata in scena stamane la fase preliminare del duocon 20 coppie in gara e l’Italia rappresentata da. Ebbene, le due azzurre hanno ottenuto il sesto punteggio delle eliminatorie (85.6000), qualificandosi per la finale. Le nostre portacolori si sono esibite nell’esercizio “La Paura“, con la coreografia del direttore tecnico Patrizia Giallombardo, le musiche “Rollin n controllin freestyle” del rapper statunitense Dusty Locane, “Clashing steel” e Halloween horror di Logfiz. Una buona prestazione con i seguenti parziali: 25.9000 esecuzione; 34.0000 impressione artistica, 25.7000 difficoltà. Un ...

Gli Europei disono in diretta su RaiSport Hd (canale 57 del digitale terrestre) e in streaming su RaiPlay . Di seguito il programma, gli orari e gli italiani in gara nella seconda ...Si sono aperti oggi, a Budapest , i Campionati Europei di. A rompere il ghiaccio in mattinata, per la delegazione biancazzurra, è stata Jasmine Verbena , impegnata nella fase preliminare del solo libero . Diciotto le atlete in lizza per ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52: L'appuntamento è per le 16 con la finale del singolo femminile, Marta Murru sarà la terza a scendere in vasca. Grazie per averci seguito, a più tardi, ...La nuotatrice di Porto Sant’Elpidio sarà una delle due rappresentanti schierate dalla nazionale italiana nella gara più lunga, quella dei 25 km che dura circa 5 ore e 30 minut ...