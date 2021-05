Nuoto artistico, Europei 2021: Marta Murru ottava nella finale del solo tecnico. Vince l’ucraina Fiedina (Di martedì 11 maggio 2021) Si è conclusa da pochi minuti la seconda giornata degli Europei di Nuoto di Budapest, con il Nuoto sincronizzato che ha assegnato quest’oggi la medaglia d’oro nel solo tecnico. L’Italia, rappresentata da Marta Murru e non da Linda Cerruti, fuori per un infortunio, si è comportata nella maniera migliore possibile. Purtroppo la ventunenne di Recco compie un errore in chiusura di routine e viene penalizzata con uno 0 in una delle ultime figure, dovendosi accontentare del 76.5767 finale, valido per l’ottavo posto in classifica. L’oro è appannaggio della giovanissima ucraina Marta Fiedina, l’unica in gara a superare i 90 punti: la giuria la premia con il punteggio di 91.8445, sopravanzando la greca ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Si è conclusa da pochi minuti la seconda giornata deglididi Budapest, con ilsincronizzato che ha assegnato quest’oggi la medaglia d’oro nel. L’Italia, rappresentata dae non da Linda Cerruti, fuori per un infortunio, si è comportatamaniera migliore possibile. Purtroppo la ventunenne di Recco compie un errore in chiusura di routine e viene penalizzata con uno 0 in una delle ultime figure, dovendosi accontentare del 76.5767, valido per l’ottavo posto in classifica. L’oro è appannaggio della giovanissima ucraina, l’unica in gara a superare i 90 punti: la giuria la premia con il punteggio di 91.8445, sopravanzando la greca ...

