Nubia Z30 Pro arriverà il 20 maggio e avrà la fotocamera nascosta nel displayHDblog.it (Di martedì 11 maggio 2021) Nubia Z30 Pro sarà il prossimo smartphone di ZTE dotato di fotocamera frontale nascosta sotto al displayRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021)Z30 Pro sarà il prossimo smartphone di ZTE dotato difrontalesotto al displayRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

PuntoCellulare : Nubia ha pubblicato questa mattina un'immagine sul proprio profilo Weibo per ricordarci dell'arrivo il 20 maggio de… - ttoday_it : ?? NEWS - #Nubia Z30 in arrivo il 20 maggio con un comparto fotografico da primi della classe ??… - PuntoCellulare : I vertici di Nubia hanno preannunciato l'arrivo il prossimo 20 maggio del nuovo smartphone Nubia Z30 Pro. Stando a… - notebookcheck : Nubia Z30 Pro: Potentielle Xiaomi Mi 11 Ultra-Alternative startet noch im Mai - ttoday_it : ?? NEWS - Nubia Z30 certificato su 3C: in arrivo con ricarica da 120W ?? -