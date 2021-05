Novità da MS Edizioni | La Casa di Carta – Il Grande Quiz

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Per chi ha adorato la serie de Ladi, questa è una notizia a dir poco succulenta: Dal 21 Maggio sarà disponibile in tutti i negozi il gioco ufficiale tratto dalla serie TV ed edito MS. Se Ladinon ha più segreti per te, misurati con Il. Prezzo al pubblico € 19,90. 250 domande divise in 6 categorie per sfidare i tuoi amici: Vero o falso? Chi sono? Cosa manca? Qual è la risposta giusta? A chi è rivolta? Chi ha detto? Ladi: Il– Photo Credits: MSLe domande sono tratte da tutte e quattro le stagioni della serie TV, Partendo dal colpo alla Zecca di Stato fino alla rapina alla Banca di Spagna! Per ...