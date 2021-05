"Non siamo sabotatori...": ecco il piano della Lega sulla giustizia (Di martedì 11 maggio 2021) "A noi non basta riformare le procedure e i processi, bisogna andare oltre": è la posizione della senatrice Giulia Bongiorno in merito alla riforma della giustizia Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) "A noi non basta riformare le procedure e i processi, bisogna andare oltre": è la posizionesenatrice Giulia Bongiorno in merito alla riforma

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - ricpuglisi : Cara @gaiatortora, non è vero che NESSUNO ha parlato del disagio dei giovani. Qui siamo decine e decine di person… - borghi_claudio : Ma quando settimana prossima salterà il coprifuoco alle 22 qualcuno chiederà scusa per tutte le rotture di palle pe… - Maximomog : RT @IleanaNoIlenia: Tra l’altro mi tocca ringraziare il Covid per aver reso obbligatorio l’uso delle mascherine, almeno noi italiani non si… - LuigiBevilacq17 : RT @NonConoscoVG: Che dessimo fastidio questo l'avevamo capito, ma ora che siamo anche CAMPIONI D'ITALIA si evince ancora di più. L'Inter è… -

Ultime Notizie dalla rete : Non siamo Coprifuoco alle 23: verso la svolta. Ecco da quando "Discuteremo come Regioni col Governo e non ho dubbi si prenderà la decisione più sensata, ma non ... c'erano 3700 ricoverati nei reparti covid, oggi siamo a poco piu' di mille". Il coordinatore ...

Il Ddl Zan e oltre. Il torpore c'è. Ma dov'è la politica? Non c'è, si risponde, perch si è smarrito il senso della lotta, il sentimento di dover lottare per affermare valori e princìpi, insomma ci siamo abituati a considerare scontati "democrazia, progresso,...

"Non siamo sabotatori...": ecco il piano della Lega sulla giustizia ilGiornale.it Ecco cosa succedeva nella fabbrica di cannabis esplosa GUBBIO Non solo cannabis light per scopi terapeutici. A quanto sembra in quel laboratorio si lavorava anche la canapa per olio essenziale. I solventi e le sostanze altamente infiammabili ...

Covid, addio a Sestina: è l'87esima vittima del Centro Abruzzo La quota dei decessi non si ferma purtroppo in Centro Abruzzo, nonostante quella dei contagi continui a mostrare rassicuranti miglioramenti che fanno del territorio attualmente quello con ...

