Non cediamo all'allarmismo sul vino senza alcol (Di martedì 11 maggio 2021) In Europa e in Italia si sta facendo un po' di confusione sulla definizione del vino. Figurarsi su quella del non vino. A Bruxelles si è aperto un dossier sul tema del vino dealcolato ed è scoppiato un putiferio di parole. C'è pure chi parla di vino annacquato. Non è così, il problema è più complesso e non c'entra niente l'acqua. C'entra l'alcol. E l'Europa naturalmente. "Ma siccome in Italia lo sport nazionale è attaccare a prescindere l'Europa ecco che si sono dette tante cose sbagliate su questo argomento", chiarisce subito da Bruxelles Paolo De Castro. Letto così il non vino, per gli italiani è un tema che sfiora il paradosso, per tradizionalisti e non solo. Il tema è molto ampio invece, investe settori economici (un nuovo mercato), salutistici (un'esigenza di ...

