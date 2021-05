"Non c'è emergenza sbarchi". "L'Italia faccia la voce grossa con l'Ue" (Di martedì 11 maggio 2021) Per la rubrica Il bianco e il nero, sul tema degli sbarchi di migranti, abbiamo raccolto le opinioni del deputato di LeU Erasmo Palazzotto e del senatore leghista Tony Iwobi Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Per la rubrica Il bianco e il nero, sul tema deglidi migranti, abbiamo raccolto le opinioni del deputato di LeU Erasmo Palazzotto e del senatore leghista Tony Iwobi

Advertising

Agenzia_Ansa : La Spagna ha revocato lo stato di emergenza in vigore da ottobre per combattere la pandemia, via il coprifuoco quas… - TeresaBellanova : Nessun complotto e soprattutto nessun altro interesse se non la difesa di quello nazionale. Esemplare oggi l'inter… - riotta : La notizia del giorno, attacco hacker internazionali contro pipelines Usa che costringe Biden allo stato d'emergenz… - Ocagiuliva4 : RT @quattropuntouno: Fra non molto aizzeranno i 'vaccinati' contro coloro che hanno deciso di preservare il proprio corpo. Gli basterà comu… - farfarello13 : RT @GuidoCrosetto: La notizia più importate di oggi è certamente Il sabotaggio del pipeline Colonial negli Usa, da parte di hackers (europ… -