NieR Reincarnation è sempre più vicino | prenotazioni aperteHDblog it

(Di martedì 11 maggio 2021) La prima avventura mobile del popolare franchise èpiù vicina al mercato occidentale, dopo l'enorme successo di download in Giappone.

Che Square Enix stesse lavorando ad un gioco mobile della saganon è una novità: i primi dettagli circaRe[in]carnation sono stati divulgati a marzo dello scorso anno, ma da allora gli sviluppati del titolo non ne hanno quasi più parlato.Quest'oggi siamo certi che qualcosa di grosso stia per arrivare visto che, dopo le recenti novità di qualche giorno fa,torna a far parlare di sé con buone nuove a tutti gli ...La prima avventura mobile del popolare franchise è sempre più vicina al mercato occidentale, dopo l'enorme successo di download in Giappone.Non c'è ancora una data d'uscita precisa per Nier Reincarnation, ma sono state aperte le preregistrazioni anche in Europa.