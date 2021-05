Nicolò Zenga | età | lavoro | vita privata e fidanzata | tutto sul figlio di Walter

Leggi su urbanpost

(Di martedì 11 maggio 2021)è noto per essere ildi(ex calciatore e allenatore) e fratello di Andrea, concorrente del Grande Fratello VIP. A causa delle sue relazioni familiari, egli è stato più volte ospite di Barbara D’Urso e al GfVip. E’ fidanzato da qualche mese con l’attrice Marina Crialesi, a cui ha chiesto di sposarlo. Biografia e curiositànasce a Osimo, in provincia di Ancona, nel 1989, e ha quindi 32 anni. Egli è il fratello maggiore di Andreache ha 27 anni. Il padre èe la madre Roberta Termali. I genitori disi fidanzano proprio poco prima che nascae rimangono insieme fino al 1997, anno in cui ...