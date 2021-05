Nemmeno a mamma Diana riesce il miracolo di riunire il principe William e il principe Harry (Di martedì 11 maggio 2021) Davvero: se non ci è riuscita lei, chi potrà mai farcela? Nemmeno a Lady Diana è riuscito il miracolo di riappacifiare i suoi figli. Il principe William e il principe Harry. Separati di fatto anche nel nome comune dell’adorata mamma. Lo sforzo compiuto da Kate Middleton il giorno dei funerali del principe Filippo, quando ha fatto di tutto per lasciare vicini i due fratelli, sembrava poter portare a un nuovo inizio. Invece, le posizioni restano distanti. E visto che il punto de contendere non è uno solo (e quindi affrontabile), anche quando si tratta della madre, i due principe sono su opposte barricate. Lady Diana con i suoi figli, il ... Leggi su amica (Di martedì 11 maggio 2021) Davvero: se non ci è riuscita lei, chi potrà mai farcela?a Ladyè riuscito ildi riappacifiare i suoi figli. Ile il. Separati di fatto anche nel nome comune dell’adorata. Lo sforzo compiuto da Kate Middleton il giorno dei funerali delFilippo, quando ha fatto di tutto per lasciare vicini i due fratelli, sembrava poter portare a un nuovo inizio. Invece, le posizioni restano distanti. E visto che il punto de contendere non è uno solo (e quindi affrontabile), anche quando si tratta della madre, i duesono su opposte barricate. Ladycon i suoi figli, il ...

