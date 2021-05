Negli Usa il vaccino Pfizer anche agli adolescenti: quando in Europa? (Di martedì 11 maggio 2021) La Fda statunitense ha approvato per l’uso d’emergenza il vaccino Pfizer, nella stessa posologia per gli adulti, anche per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Già in precedenza il prodotto poteva essere somministrato fino ai 16 anni, unico fra i tre autorizzati negli Stati Uniti. Il via libera segue di poco quello arrivato in Canada la scorsa settimana e con ogni probabilità anticipa di un mese o poco più quello che anche l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, fornirà a giugno. Consentendo così una copertura più capillare dei ragazzi, almeno di quelli in età da scuole medie e superiori, in vista della ripresa autunnale delle lezioni. Leggi su vanityfair (Di martedì 11 maggio 2021) La Fda statunitense ha approvato per l’uso d’emergenza il vaccino Pfizer, nella stessa posologia per gli adulti, anche per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Già in precedenza il prodotto poteva essere somministrato fino ai 16 anni, unico fra i tre autorizzati negli Stati Uniti. Il via libera segue di poco quello arrivato in Canada la scorsa settimana e con ogni probabilità anticipa di un mese o poco più quello che anche l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, fornirà a giugno. Consentendo così una copertura più capillare dei ragazzi, almeno di quelli in età da scuole medie e superiori, in vista della ripresa autunnale delle lezioni.

Advertising

riotta : Storia del giorno sabotaggio hacker, forse legati ad Europa Est secondo @FBI , del pipeline Colonial negli Usa, ch… - SkyTG24 : Vaccino #Covid, negli Usa via libera dell’Fda a #Pfizer per ragazzi tra i 12 e i 15 anni - franzrusso : Dopo poco più di un anno dal suo lancio ufficiale, #Clubhouse ha ufficializzato il suo approdo su #Android, per ora… - dei_alba : RT @GuidoCrosetto: La notizia più importate di oggi è certamente Il sabotaggio del pipeline Colonial negli Usa, da parte di hackers (europ… - EsteriLega : ???? Autorizzazione per utilizzo vaccino Pfizer negli USA, anche per i dodicenni. Sono inclusi alcuni dati sui test… -