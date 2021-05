Negli Stati Uniti è stato approvato il vaccino Pfizer-BioNTech per gli adolescenti

Leggi su wired

(Di martedì 11 maggio 2021) (foto: Spencer Davis on Unsplash)Èsalutato come un passo per arrivare “più vicino a un senso di normalità e alla fine della pandemia”. Con queste parole Janet Woodcock, commissaria facente funzione della Food & Drug Administration (Fda) ha commentato la decisione dell’agenzia di espandere l’uso in emergenza dela mRna disin dai 12 anni. I benefici superano i rischi anche per gli, sentenzia l’Fda, in quella che era una decisione attesa da tempo ed arrivata puntuale come da ultime previsioni. Nella lotta alla pandemia la mancanza di undestinato ai ragazzi di età inferiore ai 16 anni è stata più volte identificata come un ostacolo importante al raggiungimento di una significativa copertura della popolazione. Anche, ovviamente, in ...