NBA 2021 | i risultati della notte Westbrook nella storia | Golden State batte Utah

Leggi su oasport

(Di martedì 11 maggio 2021) Sei partite in unaNBA che resterà storica, perchè Russellè diventato il primo giocatore per numero di triple doppielega americana. La stella di Washington ha chiuso il match con Atlanta con la 182esima tripla doppiacarriera (28 punti, 21 assist e 13 rimbalzi), superando definitivamente una leggenda come Oscar Robertson. Il match, però, è stato vinto dagli Hawks, che si sono imposti per 125-124 con 36 punti di Trae Young e 28 di John Collins. Per Danilo Gallinari, uscito dalla panchina, ci sono 8 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 21 minuti di gioco. A Washington non è bastato un ultimo quarto da 45 punti, conche ha avuto anche il tirovittoria, ma lo ha sbagliato proprio sulla sirena. Steph Curry guida i...