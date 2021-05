“Naturalmente green”, la nuova campagna di comunicazione CIAL (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Naturalmente green” è una nuova campagna CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) di posizionamento strategico, firmata e prodotta da Take, agenzia di comunicazione di Next Group. Inoltre, si lancia il logo “Al 100% Responsabile” e “Responsabilità circolare”, la nuova firma che accompagnerà e rafforzerà la missione e la visione di CIAL. “Naturalmente green”, strategia, creatività e produzioni La campagna “Naturalmente green”, sviluppata in forma di multi-soggetto, si basa sul coinvolgimento di persone autentiche. Specificamente sono coinvolte 7 persone e un gatto, selezionate per essere rappresentative di età, etnie e stili universali e trasversali. Ma qual è ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 12 maggio 2021) “” è una(Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio) di posizionamento strategico, firmata e prodotta da Take, agenzia didi Next Group. Inoltre, si lancia il logo “Al 100% Responsabile” e “Responsabilità circolare”, lafirma che accompagnerà e rafforzerà la missione e la visione di. “”, strategia, creatività e produzioni La”, sviluppata in forma di multi-soggetto, si basa sul coinvolgimento di persone autentiche. Specificamente sono coinvolte 7 persone e un gatto, selezionate per essere rappresentative di età, etnie e stili universali e trasversali. Ma qual è ...

Advertising

MazziottaFabio : @ary_anna @Anna302478978 ma anche se fermano le auto a 'random' e sei in regola sia con il codice della strada che… - noordungp : @PalaDanyela83 @gloriaparveth io preferisco la serie originale, con John James 'Jack' McCoy come assistente esecuti… - Engage_Magazine : Cial lancia il nuovo posizionamento con la campagna “Naturalmente Green”, firmata e prodotta da Take - ConsorzioCIAL : RT @Ecodallecitta: #NaturalmenteGreen La nuova campagna di #comunicazione di @ConsorzioCIAL - Sostenibile : Naturalmente Green: la nuova campagna di Cial per la Responsabilità Circolare -