Nasce la nuova Lottomatica, leader mercato italiano del gioco (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Nasce la nuova Lottomatica, il primo operatore italiano del settore del gioco legale e uno dei maggiori player a livello europeo. È il risultato della conclusione dell’acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da International Game Technology in Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete da parte di Gamenet Group. Contestualmente al completamento dell’acquisizione, Gamenet Group modifica in Lottomatica la propria denominazione sociale. Con circa euro 1,6 miliardi di ricavi ed euro 22 miliardi di raccolta nel 2019 su base aggregata, la nuova Lottomatica diventa il primo player nel mercato regolamentato italiano del gioco ed il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –la, il primo operatoredel settore dellegale e uno dei maggiori player a livello europeo. È il risultato della conclusione dell’acquisizione del 100% della partecipazione detenuta da International Game Technology inScommesse eVideolot Rete da parte di Gamenet Group. Contestualmente al completamento dell’acquisizione, Gamenet Group modifica inla propria denominazione sociale. Con circa euro 1,6 miliardi di ricavi ed euro 22 miliardi di raccolta nel 2019 su base aggregata, ladiventa il primo player nelregolamentatodeled il ...

Advertising

CronacheMc : Esanatoglia - La nuova attività ha aperto i battenti grazie ai bandi di finanziamento europei del Gal Sibilla. Offr… - M_windu_ : @falsus63 @luisaMononoke Perché la società a cui fanno riferimento è finita. Non sapendo come adeguarsi alla nuova… - CalvaCiollini : Ogni giorno nasce una nuova #app per migliorare l’estetica di una vita di merda. #Calvasaid - Nazione_Pistoia : Elezioni comunali, nasce una nuova alleanza - Agimegitalia : #Gamenet Group completa l’acquisizione della parte online, #scommesse e #gamingmachines di IGT: “nasce” la nuova… -