Napoli-Udinese | le probabili formazioni del match

(Di martedì 11 maggio 2021)si affrontano al Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Per gli azzurri importanti novità sulle condizioni di Mertens Al Maradona diarriva un’praticamente già salva. Per gli azzurri, dopo la roboante vittoria ai danni dello Spezia, la gara è fondamentale ai fini della qualificazione alla prossima Champions League. QUI– Gattuso conferma la formazione tipo nell’importante gara di stasera contro l’. Tra i pali deldovrebbe essere confermato Meret mentre la linea difensiva, con l’infortunio di Koulibaly, dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Mario Rui. Il centrocampo a due dovrebbe essere nuovamente composto dalla coppia Fabian Ruiz-Demme. Torna Lozano sulla trequarti con Zielinski e ...

L'ennesima sconfitta della Juventus ha addolcito ulteriormente il finale di campionato del. Gli uomini di mister Gattuso però, sono chiamati a tenere ancora molto alta la ...amiche un'...Attraverso un comunicato, ilha reso noto l'esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra. Fortunatamente sono risultati ... Buone notizie, dunque, in vista del match contro l', valido per ...NAPOLI - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a "Napoli Magazine": "Vittoria importantissima del Napoli a La Spezia, che ha dato ancora piu' forza e credibilita' a cio' ch ...L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta un retroscena riguardante il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in vista del match contro l’Udinese, la prima delle tre gare che può vale ...