Napoli-Udinese | ci sono i convocati di Gattuso | recuperato Mertens | assente Koulibaly Ci sono 3 Primavera

(Di martedì 11 maggio 2021)alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Dirige il match l’arbitro Calvarese di Teramo I: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano,, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Costanzo (maglia 38), Zedadka (3), Labriola (61), D’Agostino (56). Idi #https://t.co/zhXAmKgdNb#ForzaSempre pic.twitter.com/RcAjWlOjtM— Official SSC(@ssc) May 11, 2021

sscnapoli : ?? | #NapoliUdinese sarà diretta dall'arbitro Calvarese di Teramo. ?? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliUdinese ??

Gennaro Gattuso, allenatore del, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l', in programma alle ore 20.45 allo Stadio Maradona. Gara casalinga, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A ...... mentre sono 10 i precedenti giocati nel mese di maggio terminati con 2 vittorie del(entrambe in casa), 5 pareggi ( 1 a), 3 vittorie dell'(2 a). C'è un precedente ...Napoli-Udinese alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A. Dirige il match l'arbitro Calvarese di Teramo I convocati: Meret, ...Il caso di Nikola Maksimovic è stato un unicum, un brutto incidente di percorso che però si risolverà nei prossimi giorni senza conseguenze. In casa Napoli nessun ...