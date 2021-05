Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati prima della sfida contro l’Udinese (Di martedì 11 maggio 2021) Attraverso un comunicato, il Napoli ha reso noto l’esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra. Fortunatamente sono risultati tutti negativi al Covid-19 e quindi Maksimovic rimane l’unico positivo. Buone notizie, dunque, in vista del match contro l’Udinese, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. La squadra di Gattuso scenderà in campo al Diego Armando Maradona alle ore 20.45 in occasione dell’anticipo del turno infrasettimanale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Attraverso un comunicato, ilha reso noto l’esito deial gruppo squadra. Fortunatamente sono risultatial Covid-19 e quindi Maksimovic rimane l’unico positivo. Buone notizie, dunque, in vista del match, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. La squadra di Gattuso scenderà in campo al Diego Armando Maradona alle ore 20.45 in occasione dell’anticipo del turno infrasettimanale. SportFace.

