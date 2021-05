Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati al gruppo squadra (Di martedì 11 maggio 2021) tutti negativi i tamponi del gruppo squadra effettuati dal Napoli In vista della partita di questa sera, il Napoli ha comunicato che tutti i tamponi del gruppo squadra sono risultati negativi. Resta così positivo al Covid-19 solo Nikola Maksimovic. «tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra». tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021)deldalIn vista della partita di questa sera, ilha comunicato chedelsono risultati. Resta così positivo al Covid-19 solo Nikola Maksimovic. «al Covid-19 i, dopo mezzanotte, ai componenti del».al Covid-19 i, dopo mezzanotte, ai componenti del...

