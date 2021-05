Napoli | rimossi altri tre murales dedicati a personaggi della camorra

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Prosegue incessantemente l’opera di rimozione degli altarini e deilegati alla. Durante la giornata di oggi è stato rimosso quello dedicato a Pasquale Vigilia ucciso nel dicembre del 2012, Fortunato Sorianello morto nel 2014 e Renato Di Giovanni morto nel gennaio 2017. Nello stesso giorno in cui un blitz antiha smantellato il clan camorristico egemone nel Rione Traiano, carabinieri, Polizia Municipale e la Polizia di Stato rimuoveranno dalla zona due altarini ritenuti simbolipresenza dei clan nella zona: verranno infattiun altarino e disegno su tavola che si trovano in via Catone, opere dedicate a Fortunato Sorianello, deceduto il 13 febbraio 2014 in un ...