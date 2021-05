Napoli, preso a calci da un carabiniere per non aver rispettato il coprifuoco a Terzigno (Di martedì 11 maggio 2021) Napoli, 11 maggio 2021 - È diventato virale un video di una ventina di secondi in cui appare un ragazzo che viene preso a calci da un carabiniere perché sorpreso a passeggiare dopo l'orario del ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021), 11 maggio 2021 - È diventato virale un video di una ventina di secondi in cui appare un ragazzo che vieneda unperché sora passeggiare dopo l'orario del ...

