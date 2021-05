Napoli | manita dal sapore di Champions con l’Udinese | il destino nelle proprie mani e tante combinazioni

Leggi su sportface

(Di martedì 11 maggio 2021) E’ unadaldi. Ilcontinua a dominare in casa e segna ancora una volta cinque gol, stavolta alla malcapitata Udinese, arrivata al Maradona già in vacanza. Cinque gol, cinque marcatori diversi. E’ una cooperativa del gol quella di Gattuso, che meriterebbe la riconferma e non di essere invece ormai a un passo dall’addio per una decisione presa mesi fa quando gli infortuni falcidiavano i partenopei. La qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie è davvero vicina: senza troppi calcoli, gli azzurri sono padroni del proprioe con due vittorie contro le già salve Fiorentina e Verona l’obiettivo sarà centrato. E potrebbe bastare anche di meno qualora la Juventus, ora lontana quattro punti, dovesse perdere punti per strada (il calendario bianconero non ...