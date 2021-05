Napoli | la denuncia di Borrelli | lavori alla Galleria Vittoria inattuati

(Di martedì 11 maggio 2021) Il consigliere regionalel’immobilità del Comune di. Inon sono mai partiti a discapito della viabilità.(foto Facebook Nu poco e Napule)Sono passati ormai mesi dal crollo di parte della copertura della. In questi mesi si sono susseguite molte vicende, che ne hanno rallentato idi rifacimento. Nel frattempo il traffico ne ha risentito, con i cittadini che ora impiegano molto tempo per spostarsi verso il lungomare partenopeo. Leggi anche-> Coronavirus, il bollettino dell’11 maggio In un primo tempo c’è stato il sequestro da parte dell’autorità poiché la documentazione comunale era incompleta. Ora che il dissequestro è ormai realtà da almeno un mese, non si vede l’ombra di un cantiere ...

Advertising

ilgiornalelocal : ASSURDO Lancia un cane dal balcone: polizia denuncia 30enne - occhio_notizie : ???? Shock in #Campania, 30enne lancia il cane dal balcone. La notizia >>> - gadmeischia : Tra i tanti faraonici progetti varati da Del Deo e finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli rientra anche que… - titty_napoli : RT @ParticipioPart: Oggi, folle plaudenti esaltano, giustamente, la denuncia di Vigorito. Molti di questi però, criticavano #ADL quando por… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: #Narni, clicca l'#sms e gli spariscono 500 euro: «Fate attenzione» -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli denuncia

Il Meridiano News

...di fargli conseguire on line la laurea in odontoiatria presso l'Università Federico II di. ... Dalladell'accaduto da parte della vittima iniziava un procedimento penale che si concludeva ......di fargli conseguire on line la laurea in odontoiatria presso l'Università Federico II di. ... Dalladell'accaduto da parte della vittima iniziava un procedimento penale che si concludeva ...Maxi rissa a Battipaglia per una ragazza: ad “affrontarsi” due bande rivali, formate da minorenni. Identificati e denunciati tutti i partecipanti: si erano scatenati prima su via Italia e poi all’inte ...Barra: lancia il cane dal balcone e aggredisce i poliziotti intervenuti - L'animale, scaraventato dal secondo piano dell'abitazione ...