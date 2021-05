Napoli, buone notizie per Gattuso: tamponi tutti negativi (Di martedì 11 maggio 2021) Napoli - Attraverso una tweet apparso sull'account ufficiale, il Napoli ha reso noto che sono "tutti negativi al Covid - 19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra" . ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021)- Attraverso una tweet apparso sull'account ufficiale, ilha reso noto che sono "al Covid - 19 ieffettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra" . ...

Advertising

gilnar76 : Buone notizie da ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - cn1926it : buone notizie su #Mertens - zazoomblog : Napoli buone notizie per Mertens: è tornato ad allenarsi in gruppo - #Napoli #buone #notizie #Mertens: - sportface2016 : #Napoli, buone notizie per #Mertens: è tornato ad allenarsi in gruppo - anteprima24 : ** #Napoli, buone notizie per Gattuso: il risultato dei tamponi di ieri ** -