Musso: “Speciale giocare al Maradona per noi argentini. Mercato? Sento tante chiacchiere, penso a dare il massimo” (Di martedì 11 maggio 2021) Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida del Diego Armando Maradona contro il Napoli: “Per noi argentini è Speciale giocare qua, sappiamo quanto qui amino Maradona e giocare in uno stadio che porta il suo nome è un onore”. Cosa pensi delle voci di Mercato sul tuo conto?“Da un po’ Sento queste chiacchiere ma per me la cosa che conta ora è giocare ogni partita al massimo. Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché amo quello che faccio e punto sempre a vincere attraverso le buone prestazioni”. Foto: sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Juan, portiere dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida del Diego Armandocontro il Napoli: “Per noiqua, sappiamo quanto qui aminoin uno stadio che porta il suo nome è un onore”. Cosa pensi delle voci disul tuo conto?“Da un po’questema per me la cosa che conta ora èogni partita al. Ogni minuto, ogni partita e ogni stagione che passa per me è una gioia perché amo quello che faccio e punto sempre a vincere attraverso le buone prestazioni”. Foto: sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

100x100Napoli : Le parole di #Musso a Sky. - veratto_A : RT @byoblu: Un ragazzo di Fano è stato sottoposto a Tso. È ammissibile?Ne parliamo in uno speciale di #Byoblu24 con lo psichiatra @a_meluz… - 1GROSSI : RT @byoblu: Un ragazzo di Fano è stato sottoposto a Tso. È ammissibile?Ne parliamo in uno speciale di #Byoblu24 con lo psichiatra @a_meluz… - galata_mf : RT @byoblu: Un ragazzo di Fano è stato sottoposto a Tso. È ammissibile?Ne parliamo in uno speciale di #Byoblu24 con lo psichiatra @a_meluz… - Santippe2 : RT @byoblu: Un ragazzo di Fano è stato sottoposto a Tso. È ammissibile?Ne parliamo in uno speciale di #Byoblu24 con lo psichiatra @a_meluz… -