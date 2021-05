Municipio III | Lega | ciclabile su Prati Fiscali senza concertazione

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Il progetto voluto e realizzato dal IIIper la pistasu Via deinon e’ stato in alcun modo concertato con residenti e commercianti e il risultato ad oggi e’ che il restringimento della carreggiata ha comportato il taglio a tantissimi parcheggi, l’aumento del traffico in una via gia’ ad alta intensita’ e la crisi delle attivita’ commerciali”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani dellaSalvini Premier, che hanno raccolto le istanze di diversi residenti e commercianti di zona. “Come gia’ avvenuto in altri quadranti della citta’ l’amministrazione si limita a disegnare con la vernice laassolutamente pensare a un progetto sostenibile, integrato con le esigenze del ...