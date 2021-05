Mundo Deportivo: “Nuovi contatti tra Aguero e il Barcellona, ma Koeman preferisce Depay” (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovi contatti tra Aguero e il Barcellona. Secondo il quotidiano spagnolo il Mundo Deportivo, il trasferimento dell’argentino in Spagna prende quota, soprattutto dopo il recente rinnovo di Neymar con il Paris Saint Germain. L’attaccante del Manchester City, che il 30 giugno chiuderà la sua avventura in Inghilterra, ha diverse offerte, come riporta il giornale, l’idea di trasferirsi al Barcellona è quella che lo affascina di più. L’unico a non essere entusiasta del suo traferimento è il tecnico Ronald Koeman, che per il ruolo di attaccante avrebbe consigliato l’acquisto di Memphis Depay. Ma la possibilità di concludere un’operazione a parametro zero e la volontà del calciatore pronto, secondo il quotidiano spagnolo, a ridursi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021)trae il. Secondo il quotidiano spagnolo il, il trasferimento dell’argentino in Spagna prende quota, soprattutto dopo il recente rinnovo di Neymar con il Paris Saint Germain. L’attaccante del Manchester City, che il 30 giugno chiuderà la sua avventura in Inghilterra, ha diverse offerte, come riporta il giornale, l’idea di trasferirsi alè quella che lo affascina di più. L’unico a non essere entusiasta del suo traferimento è il tecnico Ronald, che per il ruolo di attaccante avrebbe consigliato l’acquisto di Memphis. Ma la possibilità di concludere un’operazione a parametro zero e la volontà del calciatore pronto, secondo il quotidiano spagnolo, a ridursi ...

Advertising

LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: DALLA SPAGNA Mundo Deportivo, in un articolo a firma José Ignacio Huguet, titola: «Questi sono i punti deboli dell’Arman… - fabiocavagnera : DALLA SPAGNA Mundo Deportivo, in un articolo a firma José Ignacio Huguet, titola: «Questi sono i punti deboli dell’… - OlimpiaMiNews : DALLA SPAGNA Mundo Deportivo, in un articolo a firma José Ignacio Huguet, titola: «Questi sono i punti deboli dell’… - AlessandroMagg4 : DALLA SPAGNA Mundo Deportivo, in un articolo a firma José Ignacio Huguet, titola: «Questi sono i punti deboli dell’… - Actu_FranceFoot : RT @ActuFranceFoot1: Le PSG va annoncer la prolongation de Neymar ??La presse Catalane ( Mundo Deportivo , Sport etc... )?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mundo Deportivo 'Aguero, nuovi contatti con il Barcellona' L'attaccante del Manchester City, che il 30 giugno chiuderà la sua avventura in Inghilterra, ha diverse opzioni ma, come riporta il Mundo Deportivo , l'idea di trasferirsi al Barcellona è quella che ...

Barcellona, è fatta per un difensore a zero Commenta per primo È fatta per Eric Garcia al Barcellona a zero dal Manchester City . Secondo Mundo Deportivo , l'annuncio arriverà dopo la finale di Champions.

Mundo Deportivo: “Nuovi contatti tra Aguero e il Barcellona, ma Koeman preferisce Depay” alfredopedulla.com El Betis aún puede lograr su récord de puntos del Siglo XXI Tras el triunfo de este lunes ante el Granada CF (2-1) con dos goles de Borja Iglesias, el Real Betis, con 54 puntos, tiene en el bolsillo más de medio billete para competiciones europeas y está ...

Martín Garrix pondrá música a la UEFA EURO 2021 Sony Music Países Bajos anuncia hoy el lanzamiento de la canción oficial de la UEFA EURO 2020 'We Are The People' de Martin Garrix, con Bono y The Edge. Desde el principio del proceso creativo, ...

L'attaccante del Manchester City, che il 30 giugno chiuderà la sua avventura in Inghilterra, ha diverse opzioni ma, come riporta il, l'idea di trasferirsi al Barcellona è quella che ...Commenta per primo È fatta per Eric Garcia al Barcellona a zero dal Manchester City . Secondo, l'annuncio arriverà dopo la finale di Champions.Tras el triunfo de este lunes ante el Granada CF (2-1) con dos goles de Borja Iglesias, el Real Betis, con 54 puntos, tiene en el bolsillo más de medio billete para competiciones europeas y está ...Sony Music Países Bajos anuncia hoy el lanzamiento de la canción oficial de la UEFA EURO 2020 'We Are The People' de Martin Garrix, con Bono y The Edge. Desde el principio del proceso creativo, ...