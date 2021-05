Mourinho: «Di un giocatore non sono importanti solo i suoi dati, ma la sua etica del lavoro» (Di martedì 11 maggio 2021) José Mourinho ha rilasciato un’intervista al portale online trading Xtb. Ha parlato del suo modo di lavorare e di prendere le decisioni che contano. Qual è la tua tattica di preparazione migliore per prendere una decisione importante? “Quando prendo decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la “tattica” migliore perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendere tempo per capirli”. Qual è stata la decisione più importante che hai preso nella tua carriera e come ti sei preparato a prenderla? “La più grande decisione professionale che ho preso è stata essere un allenatore di calcio. Ho deciso che volevo questa carriera e di dedicare la mia vita ad essere il meglio che posso essere in questo settore”. Quanto è difficile usare il tuo istinto/competenza di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Joséha rilasciato un’intervista al portale online trading Xtb. Ha parlato del suo modo di lavorare e di prendere le decisioni che contano. Qual è la tua tattica di preparazione migliore per prendere una decisione importante? “Quando prendo decisioni, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la “tattica” migliore perché è impossibile prendere decisioni senza conoscere tutti i dettagli e prendere tempo per capirli”. Qual è stata la decisione più importante che hai preso nella tua carriera e come ti sei preparato a prenderla? “La più grande decisione professionale che ho preso è stata essere un allenatore di calcio. Ho deciso che volevo questa carriera e di dedicare la mia vita ad essere il meglio che posso essere in questo settore”. Quanto è difficile usare il tuo istinto/competenza di ...

Advertising

napolista : #Mourinho: «Di un giocatore non sono importanti solo i suoi dati, ma la sua etica del lavoro» - alboc998 : @TheCalippOne Giocatore meno adatto a mourinho forse non esiste, per grinta e serietá. - DelCesidio : @augustociardi75 @FdR__85 @Teleradiostereo Icardi non è giocatore da Mourinho - infoitsport : Mourinho cambia pelle alla Roma: chiesto un report per ogni giocatore - romanewseu : Mourinho cambia pelle alla Roma: chiesto un report per ogni giocatore -