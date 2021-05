MotoGP, Valentino Rossi: “Voglio essere più forte questo weekend. L’anno scorso ero veloce a Le Mans sull’asciutto” (Di martedì 11 maggio 2021) Grande voglia di riscatto dopo un avvio di stagione disastroso per Valentino Rossi in vista del Gran Premio di Francia 2021, quinto round del Mondiale MotoGP. Il Dottore va a caccia del primo piazzamento tra i migliori 10 delL’anno, in modo da cominciare finalmente a risalire la china in termini di prestazioni verso il prosieguo del campionato. “Senza dubbio questo fine settimana Voglio essere più forte, recuperare posizioni ed essere più veloce rispetto all’ultimo weekend a Jerez. L’anno scorso sono stato forte forte sull’asciutto a Le Mans, ero veloce e avevo un buon passo gara, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) Grande voglia di riscatto dopo un avvio di stagione disastroso perin vista del Gran Premio di Francia 2021, quinto round del Mondiale. Il Dottore va a caccia del primo piazzamento tra i migliori 10 del, in modo da cominciare finalmente a risalire la china in termini di prestazioni verso il prosieguo del campionato. “Senza dubbiofine settimanapiù, recuperare posizioni edpiùrispetto all’ultimoa Jerez.sono statoa Le, eroe avevo un buon passo gara, ma ...

Advertising

automotorinews : ??? Valentino #Rossi in difficoltà: il nove volte Campione del Mondo prova a spiegare cos'è che non va #MotoGP - Shafarzasyarif : @MotoGP Valentino rossi @ValeYellow46 - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP @ValeYellow46 ha aggiunto: 'Faremo del nostro meglio per tornare nelle prime… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP @ValeYellow46 ha aggiunto: 'Faremo del nostro meglio per tornare nelle pri… - AngyFra89 : @MotoGP Valentino Rossi. -