MotoGP, Rivola: “Dovizioso-Aprilia nel Mondiale? Un pensierino sul 2022 lo facciamo” (Di martedì 11 maggio 2021) L’amministratore delegato del team Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha seguito da vicino i test di Andrea Dovizioso sulla Rs-Gp ed ha parlato del possibile ritorno in MotoGP del centauro di Forlì: “Un pensierino sul 2022 ce lo facciamo, ma sinceramente pensiamo che il futuro di Dovizioso sia più nelle sue mani che nelle nostre. Noi cerchiamo di fare il meglio per lui e per noi stessi e crediamo che possa darci un contributo molto importante per farci crescere. Dal momento che stiamo migliorando, potrebbe essere una figura importante per farci fare un ulteriore salto in avanti che ancora ci manca. E’ molto bello veder lavorare un pilota come Dovizioso, di altissimo livello, così analitico e preciso. Sono convinto che sia uno di quei ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) L’amministratore delegato del teamRacing, Massimo, ha seguito da vicino i test di Andreasulla Rs-Gp ed ha parlato del possibile ritorno indel centauro di Forlì: “Unsulce lo, ma sinceramente pensiamo che il futuro disia più nelle sue mani che nelle nostre. Noi cerchiamo di fare il meglio per lui e per noi stessi e crediamo che possa darci un contributo molto importante per farci crescere. Dal momento che stiamo migliorando, potrebbe essere una figura importante per farci fare un ulteriore salto in avanti che ancora ci manca. E’ molto bello veder lavorare un pilota come, di altissimo livello, così analitico e preciso. Sono convinto che sia uno di quei ...

Advertising

SkySportMotoGP : ?? Rivola: 'L'ideale sarebbe avere Dovizioso per altri test' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - sportface2016 : #MotoGP, le dichiarazioni dell'amministratore delegato di #Aprilia Racing Massimo #Rivola - FormulaPassion : #MotoGP | In casa #Aprilia si auspica un proseguimento della collaborazione con l'ex pilota #Ducati - Fprime86 : RT @SkySportMotoGP: ?? Rivola: 'L'ideale sarebbe avere Dovizioso per altri test' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - robertobarale63 : RT @SkySportMotoGP: ?? Rivola: 'L'ideale sarebbe avere Dovizioso per altri test' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP -