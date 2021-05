Mosca rafforza i legami con Erevan e irrita Baku

Leggi su panorama

(Di martedì 11 maggio 2021) Putin rinsalda la convergenza tra Russia e Armenia. Un fattore che non viene troppo apprezzato dall'Azerbaigian (e dalla Turchia) La Russia ha recentemente schierato delle truppe in due nuove aree nel Sud dell'Armenia: in particolare nella regione di Syunik, una zona strategica situata nei pressi confine azero. La mossa è stata adottata come ulteriore garanzia di sicurezza in seguito al conflitto dello scorso anno nel Nagorno-Karabakh. A riferirlo sono state fonti di stampa russe che, secondo Reuters, hanno citato il primo ministro uscente dell'Armenia, Nikol Pashinyan. "Questa è un'ulteriore garanzia di sicurezza non solo per la regione di Syunik ma per l'Armenia", ha dichiarato Pashinyan. Ricordiamo che, in base al cessate il fuoco dello scorso autunno,abbia dislocato nel Nagorno-Karabakh alcune forze di pace per cercare di stabilizzare il territorio, oltre ...