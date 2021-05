Morto il padre della cantante Adele per una grave malattia. I due non si parlavano da anni (Di martedì 11 maggio 2021) Era il 1991 quando Mark Evans, idraulico ed ex alcolista, abbandonò Adele e la sua famiglia. La cantante aveva solo 3 anni. Una rottura che non si è mai più sanata: nel 1999 Adele aveva deciso di tagliare con lui tutti i ponti. Nonostante svariati tentativi, da parte dell’uomo, di provare un ricongiungimento, non c’è mai stato nulla da fare. Fonti vicini ad Adele dicono: “Ci ha messo un po’ per rimettere le cose a posto, ma chiaramente non c’era più nulla da fare”. Dopo la morte del nonno paterno, Mark aveva iniziato a bere. Fu proprio questo il motivo della crisi familiare che portò poi allla rottura definitiva. Lo aveva raccontato lui stesso in un’intervista al “Sun”- “In quel periodo, quando lei aveva bisogno di me, sono stato un padre pessimo. Bevevo due ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 11 maggio 2021) Era il 1991 quando Mark Evans, idraulico ed ex alcolista, abbandonòe la sua famiglia. Laaveva solo 3. Una rottura che non si è mai più sanata: nel 1999aveva deciso di tagliare con lui tutti i ponti. Nonostante svariati tentativi, da parte dell’uomo, di provare un ricongiungimento, non c’è mai stato nulla da fare. Fonti vicini addicono: “Ci ha messo un po’ per rimettere le cose a posto, ma chiaramente non c’era più nulla da fare”. Dopo la morte del nonno paterno, Mark aveva iniziato a bere. Fu proprio questo il motivocrisi familiare che portò poi allla rottura definitiva. Lo aveva raccontato lui stesso in un’intervista al “Sun”- “In quel periodo, quando lei aveva bisogno di me, sono stato unpessimo. Bevevo due ...

Advertising

Corriere : Morto il padre di Adele, non si parlavano da anni e viveva con 50 sterline al giorno - infoitcultura : Adele, morto di cancro il padre: aveva 57 anni, ma per anni non si sono parlati - infoitcultura : Adele, morto il padre di cancro. Aveva 57 anni. Non si parlavano - infoitcultura : Morto il padre di Adele, non si parlavano da anni e viveva con 50 sterline al giorno - AndreaZeoli : RT @SandroVeronesi: Escluso, espulso, sbandato, alcolizzato, dileggiato, ricoverato, non è stato arrestato come suo padre (16 anni di gulag… -