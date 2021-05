Morte tifoso durante la festa, presi i filmati delle telecamere (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Saranno i filmati acquisiti dalle telecamere di videosorveglianza del Ristorante Pizzeria Pinocchio ad aiutare le forze dell’ordine, la polizia ed i vigili urbani di Salerno, a ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale ieri sera, intorno alle 21, sul Lungomare Trieste, a Salerno, ha perso la vita Loris Del Campo, 28 anni, tifoso granata che stava partecipando con la fidanzata ai caroselli stradali per festeggiare la promozione della Salernitana in serie A. Il ragazzo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora non chiare, ne ha perso il controllo, cadendo rovinosamente sull’asfalto a faccia in giù, finendo sotto la ruota di un’auto in sosta, una Jeep Renegade. Proprio la presenza dell’auto ostacolerebbe una visione completa dei filmati, ma in ogni caso la polizia li ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Saranno iacquisiti dalledi videosorveglianza del Ristorante Pizzeria Pinocchio ad aiutare le forze dell’ordine, la polizia ed i vigili urbani di Salerno, a ricostruire la dinamica dell’incidente nel quale ieri sera, intorno alle 21, sul Lungomare Trieste, a Salerno, ha perso la vita Loris Del Campo, 28 anni,granata che stava partecipando con la fidanzata ai caroselli stradali per festeggiare la promozione della Salernitana in serie A. Il ragazzo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora non chiare, ne ha perso il controllo, cadendo rovinosamente sull’asfalto a faccia in giù, finendo sotto la ruota di un’auto in sosta, una Jeep Renegade. Proprio la presenza dell’auto ostacolerebbe una visione completa dei, ma in ogni caso la polizia li ...

