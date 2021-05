Morgan, ancora polemiche: il duro sfogo – FOTO (Di martedì 11 maggio 2021) Morgan ha sempre voglia di dir la sua su Instagram e, questa volta, commenta una scelta della Rai come “poco meritocratica” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@Morganofficial) Con uno spiccato senso dell’ironia, Morgan commenta la scelta della Rai di riproporre in prima serata il programma di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 11 maggio 2021)ha sempre voglia di dir la sua su Instagram e, questa volta, commenta una scelta della Rai come “poco meritocratica” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “” Castoldi (@official) Con uno spiccato senso dell’ironia,commenta la scelta della Rai di riproporre in prima serata il programma di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CarloCoratelli : Su Rex Morgan e Phantom non sta accadendo niente, negli ultimi giorni. Quindi sorvolo su entrambe le strip ancora per un pò. - zazoomblog : Jeffrey Dean Morgan: Voglio ancora interpretare Batman sono disponibile! - #Jeffrey #Morgan: #Voglio #ancora - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jeffrey Dean Morgan: 'Voglio ancora interpretare Batman, sono disponibile!' - mcmartin74 : RT @RobertoQuadrini: Le commodities sono alla base della cosiddetta mobilità elettrica, in un mondo ove invece di scavare, servirebbe ottim… - earfquake___ : ieri stavo mangiando un gelato, ovviamente con la mascherina abbassata, quando passa una macchina dei carabinieri,… -