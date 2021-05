Moratti: 'Mourinho perfetto per la Roma. Vorrà vincere subito' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma - L'ex presidente dell' Inter , Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tribunale delle Romane, programma in onda su Rete Oro, commentando l'arrivo di José Mourinho alla Roma. Leggi su corrieredellosport (Di martedì 11 maggio 2021)- L'ex presidente dell' Inter , Massimoha rilasciato alcune dichiarazioni al Tribunale dellene, programma in onda su Rete Oro, commentando l'arrivo di Joséalla

Advertising

romaforever_it : Moratti: 'Mourinho perfetto per la Roma. Vorrà vincere subito' - salvione : Moratti: 'Mourinho perfetto per la Roma. Vorrà vincere subito' - LeoWolf1992 : RT @PagineRomaniste: #Moratti: “#Mourinho è felicissimo di venire alla Roma, arriverà con l’idea di vincere dal primo giorno. Farà impazzir… - PagineRomaniste : #Moratti: “#Mourinho è felicissimo di venire alla Roma, arriverà con l’idea di vincere dal primo giorno. Farà impaz… - infoitsport : Moratti: “Mourinho perfetto per la Roma. Il primo incontro? Ho capito che odiava…” -