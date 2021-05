Monreale, il 14 maggio vaccini all’hub del San Gaetano, ancora aperte le prenotazioni (Di martedì 11 maggio 2021) Il 14 maggio, per tre giornate di fila, vaccini all’hub del San Gaetano a Monreale. C’è tempo fino a domani alle 9.00 per aderire. I cittadini sono invitati ad effettuare le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-covid. Le richieste vanno inviate alla mail vaccino covid@Monreale.gov.it istituita dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono al fine di velocizzare la campagna di vaccinazione nel territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’ASP di Palermo che organizzerà insieme al Comune i punti vaccinali allestiti nella chiesa di San Gaetano accanto alla Caritas, dove medici dell’ASP interverranno nei giorni di venerdì, sabato e domenica prossimi dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Alla ... Leggi su monrealelive (Di martedì 11 maggio 2021) Il 14, per tre giornate di fila,del San. C’è tempo fino a domani alle 9.00 per aderire. I cittadini sono invitati ad effettuare leper la somministrazione del vaccino anti-covid. Le richieste vanno inviate alla mail vaccino covid@.gov.it istituita dal sindaco diAlberto Arcidiacono al fine di velocizzare la campagna di vaccinazione nel territorio. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità dell’ASP di Palermo che organizzerà insieme al Comune i punti vaccinali allestiti nella chiesa di Sanaccanto alla Caritas, dove medici dell’ASP interverranno nei giorni di venerdì, sabato e domenica prossimi dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Alla ...

