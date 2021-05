Monica Bellucci | perché è finito il matrimonio con l’ex marito Vincent Cassel?

Leggi su puglia24news

(Di martedì 11 maggio 2021)è una delle attrici e modelle italiane più amate, considerata un sex symbol tra i più amati dal pubblico. La donna si è fatta da sempre apprezzare per la sua straordinaria bellezza.è stata un’icona negli anni Novanta e Duemila ed è stata il sogno di moltissimi italiani. Questa sera, martedì 11 maggio, la vediamo protagonista della prima serata di rai Uno in quanto ospite alla serata di assegnazione dei Premi David di Donatello 2021. Scopriamo qualcosa in più su di lei.sposa nel 1999, con una cerimonia a Montecarlo, l’attore e regista francese. Il loronel 2013, la coppia non ha mai vissuto insieme per periodi molto ...