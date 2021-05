Moni Ovadia: “Politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah” (Di martedì 11 maggio 2021) “La Politica di questo governo israeliano è il peggio del peggio. Non ha giustificazioni, è infame e senza pari. Vogliono cacciare i palestinesi da Gerusalemme est, ci provano in tutti i modi e con ogni sorta di trucco, di arbitrio, di manipolazione della legge. E’ una vessazione ininterrotta che ogni tanto fa esplodere la protesta dei palestinesi, che sono soverchiamente le vittime, perché poi muoiono loro, vengono massacrati loro”. A dirlo all’Adnkronos è Moni Ovadia, commentando l’escalation di violenza in Medio Oriente che è sfociata in una lunga notte di bombardamenti tra Israele e la Striscia di Gaza. “La Politica di Israele è segregazionista, razzista, colonialista -scandisce l’attore, musicista e scrittore di origine ebraica- ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) “Ladi questo governo israeliano è il peggio del peggio. Non ha giustificazioni, è. Vogliono cacciare i palestinesi da Gerusalemme est, ci provano in tutti i modi e con ogni sorta di trucco, di arbitrio, di manipolazione della legge. E’ una vessazione ininterrotta che ogni tanto fa esplodere la protesta dei palestinesi, che sono soverchiamente le vittime, perché poi muoiono loro, vengono massacrati loro”. A dirlo all’Adnkronos è, commentando l’escalation di violenza in Medio Oriente che è sfociata in una lunga notte di bombardamenti trae la Striscia di Gaza. “Ladiè segregazionista, razzista, colonialista -scandisce l’attore, musicista e scrittore di origine ebraica- ...

Advertising

VittorioSgarbi : Grazie a Moni Ovadia per l’appello. Salviamo la bellezza. Aiutaci! A Possagno, in provincia di Treviso, c’è il Mus… - ParlantiElda : RT @francofontana43: Un libro intervista in cui Moni Ovadia, musico saltimbanco, senza partito, partigiano ed ebreo contro il nazionalismo… - Simo07827689 : RT @erretti42: E il Pd si è dimostrato ‘il partito di lorsignori’, come diceva Fortebraccio: né più né meno di Forza Italia e della Lega, i… - TV7Benevento : Mo: Moni Ovadia, 'politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah' (2)... - TV7Benevento : Mo: Moni Ovadia, 'politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah'... -

Ultime Notizie dalla rete : Moni Ovadia Moni Ovadia: "Politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah" A dirlo all'Adnkronos è Moni Ovadia, commentando l'escalation di violenza in Medio Oriente che è sfociata in una lunga notte di bombardamenti tra Israele e la Striscia di Gaza. "La politica di ...

Mo: Moni Ovadia, 'politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah' A dirlo all'Adnkronos è Moni Ovadia, commentando l'escalation di violenza in Medio Oriente che è sfociata in una lunga notte di bombardamenti tra Israele e la Striscia di Gaza. "La politica di ...

Moni Ovadia: "Politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah" Adnkronos Mo: Moni Ovadia, 'politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah' Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La politica di questo governo israeliano è il peggio del peggio. Non ha giustificazioni, è infame e senza pari. Vogliono cacciare i palestinesi da Gerusalemme est, ci prov ...

Moni Ovadia: "Politica Israele infame e senza pari, strumentalizza shoah" "La politica di questo governo israeliano è il peggio del peggio. Non ha giustificazioni, è infame e senza pari. Vogliono cacciare i palestinesi da Gerusalemme est, ci provano in tutti i modi e con og ...

A dirlo all'Adnkronos è, commentando l'escalation di violenza in Medio Oriente che è sfociata in una lunga notte di bombardamenti tra Israele e la Striscia di Gaza. "La politica di ...A dirlo all'Adnkronos è, commentando l'escalation di violenza in Medio Oriente che è sfociata in una lunga notte di bombardamenti tra Israele e la Striscia di Gaza. "La politica di ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "La politica di questo governo israeliano è il peggio del peggio. Non ha giustificazioni, è infame e senza pari. Vogliono cacciare i palestinesi da Gerusalemme est, ci prov ..."La politica di questo governo israeliano è il peggio del peggio. Non ha giustificazioni, è infame e senza pari. Vogliono cacciare i palestinesi da Gerusalemme est, ci provano in tutti i modi e con og ...