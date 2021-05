Ministero di catechista | perché il Papa lo ha reso necessario?

(Di martedì 11 maggio 2021) Quello diè da oggi un. Come preannunciato nei giorni scorsi dalla Santa Sede, è arrivato il Motu proprio Antiquum Ministerium. Nel documento,Francesco ha annunciato che il rito di istituzione del nuovosarà pubblicato “entro breve tempo” dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. San Paolo, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Per il Papa ildi"possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del vescovo e si evidenzia con il rito di istituzione. Esso, infatti, e un ...Chi svolge ildi, ha spiegato, 'sa che parla a nome della Chiesa e trasmette la fede della Chiesa'. Questa responsabilità non 'è delegabile, ma investe ognuno in prima persona'. ...Quello di catechista è da oggi un ministero. Come preannunciato nei giorni scorsi, è arrivato il Motu proprio Antiquum Ministerium.Per Papa Francesco "è necessario riconoscere la presenza di laici e laiche che si sentono chiamati a collaborare" come catechisti.