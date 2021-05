Mindful Eating | 4 settimane di alimentazione consapevole per dimagrire senza imposizioni

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Aiuta a controllare ansia e stress, a ritrovare la risorse e la fiducia in se stessi. La meditazione “in piena coscienza”, in modo consapevole o mindfulness, già ampiamente praticata dagli adulti, in alcune scuole francesi viene consigliata anche ai più giovani che hanno dei problemi a mantenere costanti attenzione e concentrazione. E dopo il lungo lockdown imposto dalle misure per ridurre la diffusione del covid-19, è stata utilissima per gestire le inevitabili emozioni negative nei bambini. La meditazione consapevole o mindfulness, è la fase che prepara alla meditazione, dalla quale partire, soprattutto se si affronta per la prima volta.