Milano: Sala, 'per trasformare la città serve coerenza e saper ascoltare gli altri' (Di martedì 11 maggio 2021) Milano, 11 mag.(Adnkronos) - "In questi 5 anni, tra le tante cose che ho fatto, ho imparato che la complessità di questi tempi che stiamo vivendo ci deve portare a dire che non esiste una grande mossa che cambia la città, una grande idea di trasformazione urbanistica, ma le città devono essere cambiate attraverso una visione e una strategia diffusa di intervento. Si tratta di coerenza". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo alla proclamazione del progetto vincitore di Reinventing cities, il bando internazionale indetto dal Comune di Milano per la riqualificazione di piazzale Loreto. Il progetto vincitore del concorso si chiama 'Loc-Loreto open community': "Se credi che la città non sia uno slogan, ma qualcosa di vero, devi fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021), 11 mag.(Adnkronos) - "In questi 5 anni, tra le tante cose che ho fatto, ho imparato che la complessità di questi tempi che stiamo vivendo ci deve portare a dire che non esiste una grande mossa che cambia la, una grande idea di trasformazione urbanistica, ma ledevono essere cambiate attraverso una visione e una strategia diffusa di intervento. Si tratta di". Così il sindaco diGiuseppe, intervenendo alla proclamazione del progetto vincitore di Reinventing cities, il bando internazionale indetto dal Comune diper la riqualificazione di piazzale Loreto. Il progetto vincitore del concorso si chiama 'Loc-Loreto open community': "Se credi che lanon sia uno slogan, ma qualcosa di vero, devi fare ...

La7tv : #lariachetira @FranBorgonovo vs Massimo #Galli: 'Mi ha molto colpito la gentilezza con cui ha trattato il sindaco d… - DSantanche : “Incentivi del Comune per sopperire ai danni economici del Covid-19. Su 6,4 milioni € impegnati, 5,5 sono finiti ai… - zazoomblog : Milano: Sala per trasformare la città serve coerenza e saper ascoltare gli altri - #Milano: #trasformare #città… - TV7Benevento : Milano: Sala, 'per trasformare la città serve coerenza e saper ascoltare gli altri'... - gianpy_italy : RT @BeppeMastrotta: Arrivano notizie raccappriccianti da Milano 9 giorni dopo i festeggiamenti dello Scudetto dell'Inter. Il sindaco Sala è… -