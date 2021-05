Milano | Maran | ‘piazzale Loreto diventerà area vivibile | sarà tra simboli Olimpiadi’

(Di martedì 11 maggio 2021), 11 mag. (Adnkronos) – “Piazzaleè così dagli anni ’60. Sessant’anni che l’hanno resa inattraversabile a piedi tenendo Via Padova, Monza e Costa distanti dal centro città, ponendo al centro le auto e non le persone. È anche per questo che la sua trasformazione è uno dei punti chiave del Piano di Governo del Territorio:torna ad essere una città di piazze vivibili in ogni quartiere e di grandi piazze che son simbolo della città”. Lo scrive su Facebook Pierfrancesco, assessore a Urbanistica, Agricoltura e Verde al Comune di, anticipando la presentazione del progetto vincitore del concorso Reinventing Cities, che si terrà oggi alle 14.30, alla Triennale di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'annuncio è stato dato dagli assessori Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica) insieme a Valentina Reino, head of public policy di Airbnb Italia. Il progetto prevede la creazione di una pagina dove gli host troveranno due moduli di contratti a canone concordato. I visitatori che prenotano per oltre 28 giorni sono nel 70 per cento single. Il Comune di Milano e la piattaforma Airbnb hanno stipulato un accordo per promuovere gli affitti a canone concordato.