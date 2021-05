Milano, gli artisti potranno abbellire la nuova linea M4 a spese proprie: una scelta deprimente (Di martedì 11 maggio 2021) Una bella notizia: la società M4 S.p.A., concessionaria del Comune di Milano, ha aperto una manifestazione di interesse per “interventi di natura creativa e artistica” – sia permanenti sia temporanei – destinati ad animare le stazioni della nuova linea blu in costruzione. Non solo gli artisti da strada, ma anche e soprattutto le opere d’arte sono l’anima delle metropolitane di tutto il mondo. Da Brussels a Montreal, da Stoccolma a Los Angeles e, finalmente, anche in Italia: la metropolitana di Napoli, è un vero e proprio museo d’arte moderna. E sta per conquistare le tre stelle, la massima etichetta turistica che molte guide dedicano a questi particolari landmark urbani. Da confortante e consolatoria, subito dopo la notizia si trasforma in deprimente. Le precisazioni in calce al bando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Una bella notizia: la società M4 S.p.A., concessionaria del Comune di, ha aperto una manifestazione di interesse per “interventi di natura creativa eca” – sia permanenti sia temporanei – destinati ad animare le stazioni dellablu in costruzione. Non solo glida strada, ma anche e soprattutto le opere d’arte sono l’anima delle metropolitane di tutto il mondo. Da Brussels a Montreal, da Stoccolma a Los Angeles e, finalmente, anche in Italia: la metropolitana di Napoli, è un vero e proprio museo d’arte moderna. E sta per conquistare le tre stelle, la massima etichetta turistica che molte guide dedicano a questi particolari landmark urbani. Da confortante e consolatoria, subito dopo la notizia si trasforma in. Le precisazioni in calce al bando ...

Advertising

SirDistruggere : I casi umani che paragonano la manifestazione dei Sentinelli a Milano, per il ddl Zan, con gli assembramenti degli… - repubblica : ?? Covid, studio Iss-S.Raffaele: 'Gli anticorpi durano fino a 8 mesi indipendentemente da gravita' malattia ed eta'' - Agenzia_Ansa : Gli anticorpi neutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi d… - Ljuba2000 : RT @OIPAonlus: Alakey e Queen, due sorelle che hanno trovato la luce in fondo al buio grazie al Progetto “Gli Amici di Dobby” dei volontari… - borghi_claudio : RT @borghi_claudio: @Cleo_55 In effetti Tadini è un'artista con una grande storia, forse troppo raffinato per essere immediatamente compres… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano gli Superlega, incontro tra presidenti della Serie A: presente Agnelli In un hotel nel centro di Milano, si sta svolgendo un incontro informale tra i rappresentanti dei club. Presenti, tra gli altri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, quello del Milan Paolo ...

Il Teatro alla Scala riapre con un concerto simbolo diretto da Riccardo Chailly. Riparte sulle note di Verdi la Scala di Milano che riapre al suo pubblico dopo più di 190 giorni di restrizioni che hanno costretto il ... ad oggi sono oltre 35 gli spettacoli messi in scena e trasmessi ...

Milano, gli artisti potranno abbellire la nuova linea M4 a spese proprie: una scelta deprimente Il Fatto Quotidiano Covid: studio Iss-S.Raffaele, anticorpi durano fino a 8 mesi Gli anticorpi neutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi di Covid-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, l'età dei pazienti o la p ...

Covid, quanto durano gli anticorpi: la nuova scoperta italiana Quanto durano gli anticorpi del coronavirus? A questa domanda ricorrente negli ultimi mesi ha trovato risposta un nuovo studio realizzato dall’Ospedale ...

In un hotel nel centro di, si sta svolgendo un incontro informale tra i rappresentanti dei club. Presenti, traaltri, il presidente della Juventus Andrea Agnelli, quello del Milan Paolo ...Riparte sulle note di Verdi la Scala diche riapre al suo pubblico dopo più di 190 giorni di restrizioni che hanno costretto il ... ad oggi sono oltre 35spettacoli messi in scena e trasmessi ...Gli anticorpi neutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi di Covid-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, l'età dei pazienti o la p ...Quanto durano gli anticorpi del coronavirus? A questa domanda ricorrente negli ultimi mesi ha trovato risposta un nuovo studio realizzato dall’Ospedale ...